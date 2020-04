"Frangipane non solo Covid, ma presidio efficiente" La lettera del sindaco di Montaguto Marcello Zecchillo

"A distanza di una settimana dal ricovero di una cittadina di Montaguto per sospetta frattura del femore e dal successivo intervento a cui è stata sottoposta, desidero rivolgere un sentito ringraziamento al personale medico ed agli operatori sanitari del reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale “Sant'Ottone Frangipane” di Ariano Irpino, diretti dal primario Mario Sabatini." E' quanto scrive in una nota il sindaco di Montaguto Marcello Zecchino.

"In un momento così delicato, con tutte le criticità a cui deve far fronte il sistema sanitario nazionale, è importante testimoniare gratitudine per la professionalità e l’efficienza riscontrata nella struttura ospedaliera del nostro territorio. Pertanto, ringrazio medici, infermieri ed i volontari della postazione Stie 118 di Savignano Irpino, ritenendo lodevole il modo in cui è stata presa in carico fin dal primo momento la nostra concittadina.

Ringrazio inoltre per la competenza, la disponibilità e la pazienza il servizio infermieristico del reparto stesso che ha saputo dare alla signora ricoverata, oltre alle cure del caso, anche un ottimo supporto morale che in certi momenti fa veramente bene. Molto spesso - conclude Zecchino - si parla male dei nostri ospedali, io, al contrario, ho riscontrato la competenza, la professionalità e la prontezza nel soccorrere chi di sanità ha bisogno."