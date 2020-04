Notizia tristissima per Ariano. E' morto Franco Lo Conte Non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia contro il coronavirus

E' una notizia tristissima che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Non ce l'ha fatta Franco Lo Conte. Il suo cuore purtroppo si è fermato. 68 anni, ne avrebbe compiuto 69 il prossimo 19 aprile.

Era stato ricoverato qualche settimana fa al Frangipane, trasferito in Rianimazione e successivamente risultato positivo al Covid-19. Aveva mostrato segnali di ripresa poi le sue condizioni si sono purtroppo aggravate. "Pregate per Franco- ci aveva detto due giorni fa suo fratello Carmine - è l'unica cosa che ci resta da fare in questo momento." Ma nessuno aveva mai perso la speranza. Oggi pomeriggio il triste annuncio che ha addolorato la città. Politico navigato ma prima di tutto uomo e amante profondamente del suo territorio. Sapeva scandire bene le parole, quando parlava della sua città e delle grandi potenzialità del territorio.

E' stato il pioniere delle Radio insieme a Pietro Puopolo e delle fiere. Dalla prima campionaria nella sua città cominciata nel rione Martiri alle fiere della Campania, nella struttura di località Casone a lui tanta cara. Carattere forte, una persona poliedrica, che oltre a far politica a livello comunale e provinciale ha dato lavoro a tanti giovani. Questa era una delle sue priorità. Da sempre vicino alla gente e un rapporto particolarmente cordiale con la stampa.

Famiglia di persone perbene ed oneste a attivamente impegnane nel tessuto commerciale arianese. Ariano perde un galantuomo.