E poi c'è chi in silenzio lascia pacchi regalo nei palazzi Basta poco per essere d’aiuto in un momento così difficile

"Se hai bisogno prendi. Ricorda che tutti noi abbiamo una forza insospettata dentro che emerge quando la vita ci mette a dura prova. Ce la faremo. Forza Ariano Irpino." E' giunto con il suo furgone Toni Grasso nel Piano di Zona ed ha lasciato pacchi di dolciumi all'ingresso dei vari palazzi, un gesto semplice e silenzioso, dettato dal cuore. Dai balconi il grazie sincero da parte della gente.

"In questo momento così difficile per tutto il mondo, per la nostra cittadina che sta vivendo in prima persona il dramma del Covid 19, dove le nostre giornate sono caratterizzate da nostalgia, paure, ansie, dolore e anche lutti c’è qualcuno che silenziosamente dona un sorriso dove ci ricorda che l’umanità fa bene all’anima dove basta poco per essere d’aiuto in un momento così difficile - scrive Mirko Solmita - un ringraziamento speciale va a Rusticherie Irpine per il bel gesto fatto."

E poi Carmela Roberto: "In questi momenti così difficili, basta un piccolo gesto per ricordarci che anche se distanti, siamo uniti,uniti nel dolore, nello sconforto, nella paura, ma anche nella voglia di lottare, di rinascere e di tornare ad essere comunità, viva e pulsante.Grazie a Rusticherie Irpine per questo dono, da parte di tutti i condomini di contrada Viggiano. Se ci aiutiamo tutti, ci sentiremo tutti meno soli e ci sembrerà meno dura questa battaglia."