Spesa alle famiglie bisognose, Artour rilancia l'iniziativa Il grande impegno della cooperativa guidata da Pasquale Scrima

In attesa che si formalizzino le iniziative istituzionali con l'avviso di accreditamento degli operatori economici di prodotti alimentari e generi di prima necessità, non si ferma l'impegno e la solidarietà della cooperativa Artour. "Conosciamo bene i tempi farraginosi e gli intoppi burocratici, ma noi non possiamo perdere tempo. C'è gente che non ha nulla e si muore di fame. Dobbiamo intervenire al più presto. Da qui la decisione di prolungare la spese gratuita consegnata da Michele Dotolo nelle case a persone bisognose - ha affermato Pasquale Scrima - la prima fase ci ha permesso di stiliare anche una mappa delle povertà, dove poter concentrare maggiormente la nostra attenzione. Da qui la decisione di continuare con le consegne delle buste di prodotti, nelle case. "Sono circa 40 i nuclei familiari non solo di Ariano Irpino che hanno usufruito dell'impegno della Cooperativa sociale Artour con i fondi 5x1000. Risorse attinte alle attività progettuali dell'8x1000 di Caritas Italiana grazie al direttore Caritas Don Rosario Paoletti. In campo oltre alla caritas i parroci delle varie parrocchie, i quali hanno indicato, le famiglie da attenzionare. I bambini saranno anche omaggiati di quaderni, colori ed altri materiali per l'nfanzia. Un ringraziamento per la donazione sponanea già effettuata, viene rivolto a Giovannantonio Puopolo, da sempre particolarmente sensibile a questo tipo di iniziative di carattere sociale.