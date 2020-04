Uova di cioccolato donate agli ospedali di Sannio e Irpinia L'iniziativa del torronificio Di Iorio di Dentecane per il San Pio, il Frangipane e il Moscati

Non si ferma la gara di solidarietà per sostenere chi è in difficoltà, per donare un sorriso o semplicemente per ringraziare i tanti medici e infermieri impegnati in prima linea negli ospedali. Ed è proprio per questo motivo che il Torronificio 'Federico Di Iorio' di Dentecane, in provincia di Avellino ha deciso di donare le sue storiche uova di cioccolato al latte con scaglie di torrone ai reparti di Terapia Intensiva del Moscati di Avellino, del Frangipane di Ariano Irpino e del San Pio di Benevento.

Un dolce pensiero per chi trascorrerà la prossima Pasqua in corsia a causa dell'emergenza sanitaria. Ad ogni ospedale infatti è stata inviata una pedana con uova di cioccolato destinate a tutto il personale della Terapia Intensiva. Iniziativa realizzata con la collaborazione gratuita del corriere Sne di Avellino che si interesserà della consegna, che dovrebbe avvenire già nei prossimi giorni: “In un momento di grande tristezza - racconta Federico Di Iorio - abbiamo immaginato semplicemente che un simbolo di Pasqua poteva portare un raggio di luce in questi posti in cui in questo momento c'è tanta tristezza, tanto lavoro. Sappiamo che in tanti aiutano con dispositivi, ma noi volevamo portare un simbolo della Pasqua a chi combatte in prima linea. Ci auguriamo così di riuscire a portare a un sorriso in corsia. Ci è sembrato giusto supportare gli ospedali e dare il nostro contributo”.

Le uova sono infatti il simbolo della storica azienda di Dentecane e quelle scelte per gli ospedali rappresentano proprio una delle produzioni tipiche dei territori di Benevento e Avellino: “Un semplice gesto per portare negli ospedali il nostro pensiero – commenta il titolare del Torronificio - per ringraziare i medici e tutto il personale del grande lavoro che stanno facendo. Abbiamo donato quella che è la nostra specialità, cioè l'uovo a latte con scaglie di torrone. Un dolce che ci contraddistingue e che è anche molto legato all'Irpinia e al Sannio zone dove notoriamente si producono torroni”.

Un gesto di solidarietà affinché arrivi anche in ospedale la vicinanza di tutto il territorio agli operatori sanitari: “Un modo per dire nel nostro piccolo che il territorio c'è e che vi è vicino”.