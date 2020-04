Il triste e silenzioso saluto a Franco Lo Conte La benedizione della salma nel cimitero di Ariano Irpino

Silenzio e compostezza tra pochi intimi nel cimitero dei Ariano Irpino, per l’ultimo commosso saluto a Franco Lo Conte. Schierati a distanza l’uno dall’altro parenti e qualche amico più caro. Un triste giorno per la comunità arianese. Parole di cordoglio prima della benedizione, da parte di don Raffaele Iorizzo che ha ricordato nelle sue il grande impegno di Lo Conte al servizio degli altri, auspicando la fine di questo momento così drammatico. "Ognuno di noi, si chiede continuamente, quando finirà questa paura, sofferenza, inquietudine. Tanti sono i giorni, che ci vedono in casa, barricati, lontani gli uni dagli altri, protetti da guanti, mascherine in preda alla paura che è diventata insostenibile, fortissima. I nostri pensieri e angosce stanno davvero sfiorando un limite, che mai prima avevamo provato."