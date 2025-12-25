Aiello del Sabato: "Il Natale che si fa dono e calore verso chi è in difficoltà" Un pensiero soprattutto a chi vive disagi, difficoltà e inquietudini

Doni e condivisione per gli ospiti della struttura il Sole e la Luna, Knit cafè e Cif Aiello in campo. Una Natale di emozioni e di abbracci, il gruppo spontaneo di donne capeggiato dall'instancabile Clelia Ercole ha preparato dei doni fatti a mano per gli ospiti della struttura aiellese.

Sciarpe, cappelli, scaldacolli, ciabattine, scialli, ad ogni ospite un pensiero per scaldare il cuore di fragili che vivono la loro vita quotidiana in comunione.

Un'iniziativa meritevole, che potrebbe avere risvolti collaborativi tra le realtà, unendo interessi, volontariato e passioni.

Una realtà eccellente, dichiara la vicepreside del Cif Connie Della Sala, ci hanno accolto con un calore e con sorrisi, noi abbiano solo intermediaro e consegnato i doni, gesto simbolico ma con una valenza enorme, gli ultimi non devono mai essere lasciati soli, i complimenti ai gestori della struttura per la cura l'affetto e la familiarità che permea in ogni angolo.

"Il Natale si fa dono e calore ad Aiello del Sabato: alla Casa Alloggio 'Il Sole e La Luna', la Vigilia è stata illuminata dalla generosità del Knit Cafè e del CIF. I doni, realizzati a mano con cura e pazienza, sono diventati il simbolo di un legame indissolubile tra il territorio e i suoi ospiti più fragili. Esprimiamo profonda gratitudine alla dottoressa Connie della Sala, Vice presidente del Cif Aiello del Sabato, la cui sensibilità ha permesso di trasformare questi auguri in un momento di autentica condivisione e bellezza", così dichiara il coordinatore della struttura Federico Sasso.

Il Natale è un sorriso, una speranza, un pensiero soprattutto a chi vive disagi, difficoltà e inquietudini. Un giorno speciale che lascia tutti più ricchi dentro".