Scandone Avellino: esonerato Carone, squadra a Dell'Imperio La decisione del club dopo la brutta sconfitta contro la Tiber Roma

Dopo la brutta sconfitta rimediata sul parquet della Tiber Roma, la Scandone Avellino opta per il cambio in panchina. Esonerato coach Titto Carone con la squadra affidata al vice, Ciro Dell'Imperio.

Il comunicato ufficiale

"La Scandone Avellino comunica di aver sollevato coach Titto Carone dall’incarico di capo allenatore della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto con professionalità e dedizione, augurandogli le migliori fortune personali e professionali. Contestualmente la società è al lavoro per rinforzare le basi del progetto Scandone ed informa che la gestione tecnica della squadra è stata affidata a coach Ciro Dell’Imperio".