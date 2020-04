Spesa a domicilio, ecco il modello per gli esercenti: si parte Proroga dei tempi e semplificazione della domanda

Accreditamento per i buoni spesa, proroga dei tempi fino a lunedì 6 aprile 2020 e semplificazione della domanda. Sinergia tra Comune e Confcommerecio. "Abbiamo ritenuto opportuno, rendere meno difficili le procedure - afferma il presidente Nicola Grasso - per consentire a tutti di partecipare al bando. Ringraziamo il commissario prefettizio Silvana D'Agostino per l'attenzione dimostrata e per aver sollecitato questo tipo di iniziativa, che in un momento decisamente non facile, crediamo che possa ridurre il numero elevato di persone in strada attraverso le consegne a domicilio. Il nostro intento è quello di coprire gran parte del territorio, anche zone rurali, molto isolate dove c'è chi non esce neppure per andare a fare la spesa perchè privo di mascherina."

Ecco il modello semplificato da compilare che per faciltarne la consegna potrà essere consegnato anche a volontari incaricati dall'ente e alla Polizia Municipale

Al Comune di Ariano Irpino

Servizi al cittadino

pec protocollo.arianoirpino@asmepec.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la fornitura di prodotti alimentari prima necessità, assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a ___________________ il ___________ residente in ____________________________ via ___________________________________ n._________ in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta/società ________________________________________ recapito telefonico _____________________ indirizzo e-mail ____________________________________ Pec____________________________________________________

MANIFESTA

il proprio interesse alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima necessità, assegnati tramite buoni spesa nominali, a favore di soggetti economicamente svantaggiati, individuati dai Servizi sociali del Comune di Ariano Irpino

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi

quanto segue:

di essere iscritto per presso la Camera di Commercio, Industria, artigianato ed Agricoltura competente:

numero di iscrizione_________________ data di iscrizione_____________ durata________________ sede______________________________ forma giuridica______________________________________ eventuali sedi secondarie __________________________ codice fiscale ______________________ partita IVA __________________________ oggetto sociale ____________________________________ per l’attività di (descrizione)___________________________________________________________________________________

con la presente

ASSUME FORMALMENTE L’IMPEGNO DI

Della forniture di generi alimentari e di beni di prima necessità mediante l’utilizzo dei buoni spesa rilasciati dal Comune di Ariano Irpino;

di applicare uno sconto paria a ----%

di non applicare alcuno sconto

DICHIARA INOLTRE

di essere disponibile alle consegne a domicilio

di non essere disponibile alle consegne a domicilio

di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali contenuti nella presente istanza verranno trattati esclusivamente per fini istituzionali e per la fruizione di prestazioni agevolate, coerentemente con le disposizio2ni vigenti in materia.

Firmato

Il Legale Rappresentante

(timbro dell’impresa)

______________________________________________

N.B. La manifestazione d’interesse dovrà essere corredata, da un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante.

E c'è già chi ha risposto favorevolmente all'appello del commissario Silvana D'Agostibo, come la Decò dei fratelli Martiniello. Ecco i particolari del servizio offerto a titolo gratuito:

Servizio di consegna a domicilio offerta gratuitamente dal Maxstore Decò di Ariano Irpino in via Martiri Perazzo. Modalità ordine: o (WhatsApp: 340.1434963 o e-mail: ariano.martiri@martiniello.net). Servizio gratuito ed offerto nel solo nel periodo di quarantena. Pagamento alla consegna in contante. Consegna nel solo comune di ariano irpino. Sono esclusi dal servizio i surgelati e congelati. Per tutti gli ordini inviati entro le 15:00 le consegne vengono garantite in giornata. Per tutti gli ordini inviati dopo le 15:00 le consegne vengono garantite entro le 11:00 del giorno successivo. Nei giorni festivi il servizio è sospeso. Spesa minima €. 50,00. Servizio è attivo da lunedì mattina. La Decò sta inoltre distribuendo anche gratuitamente la mattina il pane infornato nell'orario serale, un gesto di solidarietà in questo momento di estrema difficoltà. Complessivamente, un modello questo che potrebbe essere tranquillamente preso in considerazione anche dalle altre attività commerciali, che aderiranno all'iniziativa.

Intanto va avanti in contemporanea, la consegna a domicilio a persone bisognose messa in atto dalla cooperativa Artour presiedura da Pasquale Scrima.

La spese gratuita consegnata da Michele Dotolo nelle case a persone bisognose. Da oggi è cominciata la seconda fase. Sono circa 40 i nuclei familiari non solo di Ariano Irpino che hanno usufruito dell'impegno della Cooperativa sociale Artour con i fondi 5x1000. Risorse attinte alle attività progettuali dell'8x1000 di Caritas Italiana grazie al direttore Caritas Don Rosario Paoletti. In campo oltre alla caritas i parroci delle varie parrocchie, i quali hanno indicato, le famiglie da attenzionare. I bambini saranno anche omaggiati di quaderni, colori ed altri materiali per l'nfanzia.

La diocesi Ariano Irpinio Lacedonia, intanto guidata dal pastore Sergio Melillo è vicina a chi è in difficoltà.

Continua la distribuzione dei pacchi Caritas per tutte le famiglie che, risentendo della crisi economica causata ancor più dalla pandemia, non hanno da mangiare e non possono permettersi alcun tipo di spesa. Dalla prossima settimana oltre agli operatori del servizio Caritas, anche i ragazzi del Dream, pizzeria spaghetteria solidale, progetto dell'8 x 1000 opera segno, saranno in prima linea per testimoniare che non c'è amore più grande di questo:dare la vita per i fratelli! (Foto Francesco Lops).