Gerardo Iannone e Totò Santosuosso: insieme per la solidarietà "Arriveremo su tutto il territorio arianese"

Un carico di aiuti da destinare a famiglie bisognose e impossibilitate a raggiungere le attività commerciali. Hanno pensato a tutto e a tutti, Gerardo Iannone e Totò Santosuosso inseparabili nella vita e anche nella solidarietà. Hanno unito le loro forze per donare un sorriso a chi è in difficoltà e spesso per vergogna evita di chiedere aiuto.

Effettuate in poche ore già circa 20 consegne. E conoscendo la grande sensibilità umana di Totò, non poteva mancare un aiuto da parte sua anche ai possessori di cani. Un pensiero è stato rivolto anche a loro.

La locandina che pubblicizza l'inziativa di entrambi, parla da sola: "Andremo ad aiutare gli invisibili e gli emarginati. Massima riservatezza, perchè anche noi conosciamo l'imbarazzo di chiedere aiuto. Arriveremo su tutto il territorio arianese." La missione è appena cominciata....