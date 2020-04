Aiuti ai bisognosi e case a disposizione ad operatori sanitari Scende in campo la chiesa insieme alle associazioni e alla caritas

La diocesi di Ariano Irpinio - Lacedonia, guidata dal Vescovo Sergio Melillo compie un'ulteriore slancio d'amore. A fronte delle numerose richieste di accoglienza da parte di medici e infermieri al B&B solidale Casa Tabor gestito e portato avanti con spiccato senso di compassione dall'associazione Comunità Il Germoglio di Iesse ormai saturo, ha messo a disposizione, tramite l'operato dello stesso Germoglio, un'appartamento del Centro Pastorale ai vari operatori sanitari che per svariate ragioni dovessero averne bisogno!

"In collaborazione con la Caritas Diocesana, oggi più che mai impegnata in quest'emergenza, la chiesa locale c'è e vuole far sentire ancor più concretamente il proprio supporto e la propria vicinanza. Come il buon samaritano che si cala sulle sofferenze umane senza passare oltre, anche la nostra diocesi è solidale!"

Continua inoltre la distribuzione dei pacchi Caritas per tutti i fratelli che, risentendo della crisi economica causata ancor più dalla pandemia, non hanno da mangiare e non possono permettersi alcun tipo di spesa.

Dalla prossima settimana oltre agli operatori del servizio Caritas, anche i ragazzi del Dream, pizzeria spaghetteria solidale, progetto dell'8 x 1000 opera segno, saranno in prima linea per testimoniare che non c'è amore più grande di questo:dare la vita per i fratelli!