Nella solidarietà contagiosa brilla il Germoglio di Iesse Lo sportello d'ascolto la Barca 2.0 per un supporto concreto e psicologico

Nel clima di solidarietà contagiosa di questi giorni, oltre ad aver devoluto un piccolo contributo all'Asl per l'ospedale di Ariano, anche il Germoglio di Iesse, impegnato nel sociale non solo in tempi di guerra, in questi giorni sta cercando di rispondere per quello che può, con le varie attività avviate negli anni a diverse richieste d'aiuto che oggi più che mai arrivano dritte al cuore!

Lo sportello d'ascolto la Barca 2.0, ancora sofferente per la perdita di Sergio, valido e solare collaboratore, è a disposizione per un aiuto telefonico di chi ha necessità di parlare, di condividere il proprio dolore o di richiedere qualche supporto concreto e psicologico.

Il B&B solidale " Casa Tabor", da qualche giorno ha aperto gratuitamente le porte ad alcuni giovani infermieri che sono stati chiamati in prima linea con l'emergenza covid 19 presso l'ospedale sant'Ottone Frangipane e che non hanno alloggio sul territorio. Provengono da varie realtà della Campania.

Anche la pizzeria spaghetteria Dream, offre la disponibilità a cucinare, per chi non ha la possibilità di farlo in questo periodo. Si attende tuttavia il via libera delle istituzioni per capire se è fattibile in base ai decreti vigenti. Insomma, i ragazzi del Germoglio ci sono, sempre e comunque e sopratutto con la preghiera, linfa vitale di questo tempo! Infatti tramite social sulla loro pagina fb è possibile far recapitare oltre alle richieste materiali, pure quelle spirituali che in semplicità e umiltà, attraverso una rete di contatti che si impegna a pregare per tutti i gridi di dolore che arrivano, vengono presentate a Dio Padre, origine e compimento della loro vocazione all'Amore.