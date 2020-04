"Non lasceremo mai soli quei pazienti, insieme ce la feremo" Ci scrive un'operatrice sanitaria dal reparto Covid dell'ospedale Frangipane

La testimonianza a Ottopagine di un'operatrice sanitaria in servizio nel reparto Covid-19 ex medicina e lungodegenza del Frangipane. "La prima cosa che voglio sottolineare, in questo periodo non facile, è che non mi sono sentita mai sola e soprattutto non sono mai mancati i presidi. Certo qualche problema, all'inizio c'è stato, ma era nazionale e non del Frangipane. Molti secondo me non comprendono la parola emergenza. Pensano alla doppia mascherina al doppio camice, facendo credo un uso sbagliato o esagerato di quelli che sono i Dpi. Troppe polemiche, direi eccessive anche nei confronti del direttore generale Maria Morgante. Attaccata in modo esagerato. Non trovo assolutamente giusto tutto questo. E posso testimonare che è sempre presente! Per fortuna ha la stima di tanti che la conoscono bene. Ma purtroppo nemmeno il virus ferma la cattiveria. È troppo facile giudicare da casa! Io mi sento sicura nel mio reparto.

La primaria Annamaria Bellizzi, sta mostrando grande professionalità e sensibilità con tutti. Nessuno sa che per giorni non è tornata neppure a casa. Non ha lasciato mai solo il personale e un solo paziente.

Tutti i medici del Covid 19 sono eccezionali e ce la stanno mettendo tutta. I pazienti sono sereni. Noi non li lasciamo mai soli. Sopratutto in questo periodo che non possono vedere e abbracciare i propri familiari! Ci ringraziano non so quante volte a giorno. Non evidenziamo sempre e solo le criticità. Noi siamo una grande famiglia. Un ringraziamento speciale va a Rocco Sciaraffa coordinatore del Covid 19 che ha saputo fronteggiare questa emergenza in modo esemplare. Ripeto noi operatori non ci siamo mai sentiti soli. Non molleremo e insieme, ce la faremo."