Ariano: un progetto solidale per la scuola Raccolta e distribuzione materiale per la scuola, organizzato dalla Pro Loco Nuovamente

"In molte case non mancano solo generi alimentari, ma scarseggiano anche materiali necessari per far studiare i nostri figli, scolari e studenti.

Grazie al supporto di alcuni amici docenti, ci siamo attivati cercando di capire quali fossero le esigenze dei ragazzi per far fronte alla formazione continua e costante tra le mura di casa. Abbiamo deciso quindi di avviare il progetto #passalapenna, una raccolta solidale di materiale per la scuola. Il materiale verrà poi distribuito in veri e propri “Kit scuola”." Così la Pro Loco Nuovamente di Ariano Irpino che ha avviato la raccolta e distribuzione.

Che siano consumabili, o strumenti per la didattica on-line è possibile donare: Penne, matite, colori, gomme, temperini, quaderni, quadernoni, fogli da disegno, risme fogli A4, risme fogli A3, forbici, pennarelli.

In base alle esigenze, all’occorrenza sarà necessario reperire (anche usati, ma funzionanti): Stampanti, tablet, cavi, pc, router, chromecast.

Chiediamo quindi a tutti i docenti che vogliano dare una mano al progetto #passalapenna dicomunicare quali sono le esigenze dei propri studenti.

Inoltre ci rivolgiamo a tutti i cittadini e rivenditori che sono nelle condizioni di poter donare forniture di cancelleria e strumenti per la didattica di contattarci all’indirizzo e-mail: passalapenna@gmail.com oppure al numero di telefono 351.8360200

Consapevoli del fatto che la scuola in questo momento necessita di un grande sostegno. Che il futuro passa attraverso le vite dei nostri figli, donne e uomini del domani , non possiamo restare indifferenti ad un fenomeno cosi devastante, in grado di stravolgere il nostro assetto socio-culturale. Non possiamo permettere a niente e nessuno che qualcuno resti indietro, tanto meno i nostri giovani.

Che bella storia il futuro insieme ce la faremo. Ringraziamo la Protezione Civile Nazionale Gruppo comunale di Ariano Irpino per la collaborazione, la quale si occuperà della raccolta e distribuzione del materiale."