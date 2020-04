Donati quattro macchinari per l'alimentazione al Frangipane Un intervento importante a sostegno della terapia Intensiva

Chi dona lo fa in silenzio, ma in questo caso, e di questi tempi, ci sono azioni nobili che meritano di essere pubblicizzate.

Quella della nota e storica azienda all'ingrosso di bevande di Castel del Lago, Cefalo Bibite, è davvero esemplare. Il titolare, Nicola Cefalo, in piena emergenza Covid-19, ha deciso di devolvere una somma di danaro all'ospedale Frangipane di Ariano, ma dall'Asl gli è arrivata una richiesta specifica: l'acquisto di quattro macchinari per l'alimentazione per la Terapia Intensiva. E lui non si è affatto tirato indietro, e l'ha esaudita.

Sempre attraverso il canale dell'Asl l'imprenditore di Castel del Lago ha provveduto a soddisfare la richiesta che gli è stata avanzata. I quattro sofisticati macchinari per alimentare chi è intubato, donati da Nicola Cefalo, sono arrivati a destinazione presso il reparto di Terapia Intensiva del nosocomio del Tricolle.

All'azienda specializzata nella grande distribuzione di bevande, a Castel del Lago, va il plauso della comunità ospedaliera di Ariano Irpino e quello dell'intera cittadinanza.