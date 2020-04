VIDEO/Franco Simone canta per Ariano: sono con voi Un caloroso saluto a tutti, non mollate, restare a casa, è un privilegio...

"Mi sento di rivolgere un caloroso saluto ad Ariano Irpino, al mio amico Maurizio Blaso e a tutti gli abitanti. Lo faccio davvero molto volentieri, perchè quando io dico Ariano Irpino, mi vengono in mente, paesaggi suggestivi, un pubblico molto caloroso, un ottimo cibo, gente accogliente, per cui davvero tanti ricordi legati a questa terra." A parlare chitarra in mano, dalla sua casa di Lecce è il noto cantautore italiano Franco Simone.

"E' saggio, è giusto e doveroso rimanere in casa in questo periodo. Cominciamo a considerarlo più che un sacrificio, un privilegio. Pensiamo a tutto coloro che sono costretti a lavorare, in condizioni spesso molto difficili, dal personale medico e paramedico, ai negozianti ed altri servizi. Loro potrebbero lamentarsi ancora più di noi, perchè esposti a rischi maggiori."

Franco Simone è un volto noto in Irpinia, in modo particolare nell'arianese dove grazie proprio all'ottimo manager Maurizio Blaso ha tenuto numerosi concerti nelle piazze.

E da Avio in provincia di Trento un pensiero affettuoso alla comunità di Ariano Irpino, da parte del sindaco Federico Secchi: "Viviamo lo stesso dramma, seppur distanti, continuiamo ad avere fiducia comunque e sempre nelle istituzioni. Manteniamo fede a ciò che ci viene detto. Restiamo a casa, sarà la vittoria di tutti. Un abbraccio virtuale."