VIDEO La rabbia del medico: "Sono furioso restate a casa" L'appello del dottore Piscopo: il Covid è subdolo e micidiale, è un virus che non fa sconti

"Dal mio ambulatorio vedo tante auto e persone in giro. Nel mio paese, Atripalda, le persone sembra non vogliano capire che questo virus uccide chiunque. Il mio messaggio è destinato a chi non si rende conto che questa maledetta infezione da Covid non fa sconti. E' un virus subdolo e pericoloso, che stermina milioni di persone".

A parlare in un videomessaggio è il dottore Gerardo Piscopo, cardiologo e medico di base che nell'accorata clip invita tutti a restare a casa.

"Queste macchine che vedo per le strade presto diventeranno ambulanze - spiega -. Senza contare che noi al Sud non possiamo contare su un sistema sanitario come quello del Nord. Se l'epidemia esplodesse da noi sarebbe una catastrofe senza precedenti".

Il decreto del governo è chiaro e stabilisce che si può uscire dalla propria abitazione esclusivamente per motivi di lavoro, salute o per assoluta emergenza. La diffusione del Covid-19 deve essere gestita e contenuta rispettando queste regole. Ma molti cittadini sembrano essere tornati, ingiustificatamente, alla normalità.

"Sto andando al lavoro e vedo in strada che ci sono più macchine del solito, sembra quasi che sia finito quell'effetto iniziale di paura", spiega il dottore.

"Bisogna capire che non è uno scherzo, che non sono limitazioni che vengono imposte ai cittadini per fare un dispetto. Se vogliamo vivere sereni e lontani da questo virus, dobbiamo fare questi sacrifici che con il tempo ci premieranno".