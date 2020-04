Valentina Cuscunà: "E'un piccolo gesto ma sentivo di farlo" Mascherine al Centro Minerva, quale regalo migliore...

"E' un piccolo gesto ma sentivo di farlo, dopo aver letto la vostra storia. Un modo per sentirci uniti in questo momento così difficile e triste per tutti." Sono le parole di Valentina Cuscunà.

Il suo nome è diventato familiare ad Ariano Irpino grazie a Gianni Simioli di Radio Marte. Dopo una prima donazione, qualche giorno fa, al pronto soccorso del Frangipane e all'istituto Capezzuto, ha voluto omaggiare di mascherine, da lei stessa realizzate le operatrici e gli operatori del Centro Minerva.

Un gesto che ha commosso tutti a partire da Severino Sgobbo all'ingresso della struttura di contrada Serra a cui è stato consegnato il pacco.

Valentina ha affidato le sue creazioni a Ottopagine, per poterle indirizzare nel luogo più giusto. Da qui la scelta del Centro Minerva. Un modo per testimoniare da parte sua e di tutti noi l'affetto a chi opera all'interno e regalare un abbraccio anche a chi purtroppo non ce l'ha fatta.

"Spero di potervi abbracciare un giorno ad Ariano Irpino, quando questo incubo finirà. Non mollate. A tutto il personale del Minerva va la mia stima per la loro grande opera svolta."