Niente benedizione delle palme dentro e fuori le chiese Ad Ariano si pregherà per le vittime del Covid-19 e tutti gli ammalati

Niente benedizione delle palme dentro e fuori le chiese e qualsiasi processione introduttiva. Quella di oggi sarà una domenica sottotono. Non era mai accaduto negli anni. E' ciò che impone il decreto della congregazione per il culto divino in considerazione dell'evolversi della pandemia da Covid-19.

La commemorazione dell'ingresso del Signore a Gerusalemme sarà celebrata ad Ariano all'ingresso della Basilica Cattedrale e nelle chiese Parrocchiali in maniera limitata. Celebranti, diacono, lettore, organista, cantore operatori per la trasmissione. Il servizio liturgico, pur non essendo un lavoro, è assimilabile alle "comprovate esigenze lavorative": perciò "l'autocerrtificazione dovrà contenere il giorno e l'ora della celebrazione, oltre che l'indirizzo della chiesa ove la celebrazione si svolge".

Alle 11.00 oggi la diretta streaming della celebrazione presieduta dal Vescovo Sergio Melillo dalla Cattedrale di Ariano Irpino. Sarà possibile seguirla sulla pagina facebook Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia. Sarà una piazza Duomo spenta, senza la tradizionale processione delle palme, dalla chiesa di Sant'Angelo, tanto cara al compianto Don Antonio Di Stasio.