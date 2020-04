Il cuore grande dell'Irpinia: altre donazioni al Frangipane Proseguono i gesti di solidarietà dei privati

Continuano le donazioni agli ospedali irpini per fronteggiare al meglio l'emergenza Coronavirus. La Direzione Generale dell’Asl di Avellino esprime il proprio ringraziamento all’Associazione Totalife di Avellino che ha donato un ventilatore per ossigenoterapia ad alto flusso al P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino. Ringraziamento anche alla Farmacia del Tricolle per la donazione di 500 mascherine e alla Sottosezione Polizia Stradale di Grottaminarda, all’Ispettore Armando Mirra e a tutto il personale, per aver avere contribuito, mediante staffetta, alla consegna dei DPI. Infine la Di Iorio Vincenzo e co. di Pietradefusi ha donato 60 uova di Pasqua sempre al presidio ospedaliero del Tricolle.