Battitura delle inferriate in carcere: la protesta è nazionale I detenuti chiedono il beneficio dell'alternativa di pena e le visite con i parenti

Battitura delle inferriate e urla in carcere anche ad Ariano Irpino, la protesta si ripete. Detenuti in agitazione come in altre città italiane

L'osservatorio sulla sanità penitenziaria, riunito settimanalmente in video conferenza sta seguendo con la massima attenzione e scrupolosità, sia le attività di prevenzione che di controllo. In primis vi è stata la riduzione della movimentazione dei detenuti in questa delicata fase, trasferimento solo per motivi inderogabili, niente contatti con i familiari per motivi strettamente sanitari legati al rischio contagi da coronavirus.

Da qui la protesta dei detenuti, amplificata anche dai due casi positivi riscontrati a Secondigliano. Un modo per farsi sentire alla luce tra l'altro della disposizione del capo del dipartimento che stabilisce il beneficio dell'alternativa di pena per coloro che hanno condanne inferiori a 18 mesi. Una protesta dunque per velocizzare questa disposizione.

Situazione di ordinarietà, nessuna sommossa. La stessa responsabile della sanità penitenziaria dell'Asl di Avellino Gabriella Pugliese, tranquilizza: "Tutto sta funzionando alla perfezione, abbiamo il pre triage che è importantissimo e fondamentale, si valuta con attenzione la situazione clinica, i detenuti non vengono immessi direttamente nelle stanze comuni. Se vi è un caso sospetto di coronavirus, viene messo sotto osservazione nelle aree specifiche, ma in ogni caso anche se non sospetto, pratichiamo una sorta di quarantena in spazi appasiti muniti di tutti i servizi necessari, dove loro permangono in un isolamento cautelativo. Osservazione mattina e sera, misurazione delle febbre e quant'altro. E su questo devo dire che i medici e il personale sanitario, nei nostri istituti veramente stanno facendo un grandissimo lavoro. Tutto viene gestito in sede tranne qualche patologia seria che richiede il trasferimento esterno. Il livello di attenzione dunque è altissimo. Siamo dotati di termometri infrarossi, mascherine e tutti i dispositivi di protezione necessari. La situazione è sotto controllo e vi è una buona collaborazione con tutto il personale."