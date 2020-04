Ariano: ecco il calendario delle celebrazioni liturgiche La settimana santa diocesana e gli incontri di riflessione guidati dal Vescovo Sergio Melillo

Ecco il calendario delle celebrazioni liturgiche della settimana santa diocesana e degli incontri di riflessione guidati dal Vescovo Sergio Melillo fino al 12 aprile 2020.



Ieri domenica delle Palme, c'è stata la commemorazione dell'ingresso del Signore in Gerusalemme e la santa messa. Per la prima volta a causa delle disposizioni legante al Covid-19, niente processione, benedizione e distribuzione delle palme. Non era mai accaduto nella storia della chiesa.



Giovedì 9 aprile - Giovedì Santo, ore 10:00: momento di riflessione, ore 11:00: Santa Messa nella Cena del Signore



Venerdì 10 aprile - Venerdì Santo ore 10:00: momento di riflessione, ore 17:00: Celebrazione della Passione del Signore



Sabato 11 aprile - Sabato Santo, ore 10:00: momento di riflessione, ore 22:00: Celebrazione della Veglia Pasquale nella notte santa



Domenica 12 aprile - Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore, ore 10:00: momento di riflessione

ore 18:00: celebrazione della Santa Messa.

Sarà una settimana santa nel segno della riflessione e del silenzio. Un pensiero particolare viene rivolto alle numerose vittime di coronavirus della diocesi e ai tanti ammalati che lottano, nella sofferenza in un letto d'ospedale e nelle proprie case.