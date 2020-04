Poste ancora chiuse, anziani disperati: "Non abbiamo soldi" Il parroco di Cardito Don Alberto Lucarelli: "Mancano i vetri? Siamo pronti ad una colletta"

"Mancano i vetri protettivi agli sportelli degli uffici postali? Diteci quanto costano, siamo disposti a fare noi una colletta purchè si aprano le porte, sia nel popoloso Rione Cardito che alla sede centrale di via Calvario. E' inconcepibile questo disservizio."

Scende in campo anche don Alberto Lucarelli, parroco del Santuario Madonna di Fatima, al fianco degli anziani. "Ho avuto modo di verificare personalmente, la presenza giornaliera di persone davanti agli uffici, sin dal giorno di chiusura, con la speranza di trovare gli sportelli aperti per poter ritirare la pensione. Ci sono famiglie che non hanno soldi neppure per fare la spesa. Non è giusto."

Lamentele in centro da via Guardia a via Marconi. Anche qui stesso problema. Molte famiglie non sono ancora riuscite a riscuotere la pensione per questo motivo. Non tutti hanno la disponibilità di raggiungere l'unica filiale disponibile nel Rione Martiri, questa mattina più intasata del solito.

Sulla questione è già intervenuto il commissario prefettizio Silvana D'Agostino per sollecitare l'ente poste a risolvere al più presto questa grave problematica.