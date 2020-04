Emergenza Covid-19: 5 nuovi infermieri al Frangipane E nell'Area Covid di Medicina, un ecografo di ultima generazione

Cinque nuovi infermieri al Frangipane. A comunicarlo è l'Asl di Avellino diretta da Maria Morgante.

Prenderanno tutti servizio già dalla giornata di domani. Le cinque unità si vanno ad aggiungere alle dieci già assunte mediante manifestazione d’interesse, oltre a quattordici Oss e a due autisti. Tramite avviso pubblico sono inoltre stati reclutati due medici di Medicina Interna, un medico specialista in Igiene, epidemiologia e prevenzione, un oncologo, un chirurgo, sette anestesisti, due biologi e due farmacisti.

Intanto continuano le attestazioni di solidarietà. All'area Covid di Medicina è stato donato un Ecografo di ultima generazione. In campo imprenditori e autotrasportatori spinti da Enrico Lo Conte presidente della nuova Sacs.

Iniziativa concordata con l'ingegnere Antonio Sirignano e la direzione generale dell'Asl. Una piattaforma ecografica, mai come in questo momento di grandissima importanza e utilità per la struttura ospedaliera arianese. Uno strumento utilissimo anche dopo questa delicata fase di emergenza.