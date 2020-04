La generosità degli imprenditori di Grottaminarda Pasta, farina e salsa e per le famiglie in difficoltà

Un gesto scaturito da sentimenti di generosità e solidarietà quello di alcuni imprenditori di Grottaminarda che hanno donato al Comune di Grottaminarda cospicui quantitativi di generi alimentari, soprattutto pasta, farina, conserve di pomodori, per le persone di difficoltà economica.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale ringraziano di vero cuore queste aziende che in un momento non facile per l'economia globale stanno mettendo al primo posto il prossimo e la comunità. Un plauso quindi alla società "De Matteis Agro Alimentare Spa" per la fornitura di pasta, al "Molino Scoppettuolo Srl" per la fornitura di farina e all'"Enoteca Pascuccio/ Pama Srl" per la fornitura di pelati, salsa.

Le derrate alimentari sono state già consegnate alla Caritas che provvederà alla distribuzione tra le persone sole e tra le famiglie già bisognose e tra coloro i quali sentendosi in difficoltà ne facciano richiesta. Si ricorda anche che è attivo in Conto Corrente Bancario dedicato, così come previsto dall’art. 66 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, proprio per dare un aiuto a quanti si trovano in avversità economica a causa della pandemia da Coronavirus.

Le donazioni possono essere effettuare sul Conto intestato a: Comune di Grottaminarda Protezione Civile Emergenza Covid19 IBAN: it63f0855375730003000358088 CODICE BIC: ccrtit2tflu CAUSALE: donazione per emergenza covid19 ex art.66 DPCM n.18/2020