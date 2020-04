Test rapidi tra il personale Asl, altri 5 positivi al 118 Scoperti in tutto 6 positivi su 250 test effettuati oggi, uno al presidio ospedaliero di Ariano

Continua lo screening a tappeto sul personale sanitario in forza all'Asl di Avellino attraverso i test rapidi acquistati dalla Regione Campania. Questi i risultati di oggi.

Personale 118: su 107 test risultano positivi 5 operatori (già sottoposti a tampone).

P.O. di Ariano: su 35 test risulta positivo 1 operatore.

P.O. di Sant’Angelo: su 58 test non risultano positivi.

Inoltre sono stati effettuati 50 test rapidi sul personale in servizio nella giornata di oggi nei Distretti Sanitari e presso il Dipartimento di Salute Mentale. Non risultano positivi.

In totale sono stati effettuati 250 test rapidi, di cui sei positivi. L’Asl di Avellino continuerà ad effettuare i test rapidi anche nei prossimi giorni fino al compimento dello screening di tutto il personale.