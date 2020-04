Asl e Moscati, in un giorno nove operatori sanitari positivi Scoperti grazie allo screening con test rapidi della Regione Campania

Continua lo screening a tappeto sul personale sanitario negli ospedali irpini. Dopo l'Asl anche l'azienda Ospedaliera Moscati ha reso noti i risultati di questa giornata. In tutto sono stati eseguiti nel plesso di Contrada Amoretta 214 test veloci - associati a tampone - tra medici e infermieri in servizio nelle aree Covid, 3 dei quali sono risultati positivi.

In forza all'Asl di Avellino invece lo screening oggi è stato eseguito su 250 persone e ha fatto emergere la positività al coronavirus su altri 5 operatori del 118 (su 107 test rapidi effettuati), e 1 operatore del plesso ospedaliero di Ariano (su 35 test rapidi). Nessun caso di positività per il plesso di Sat'Angelo dei Lombardi (su 58 test rapidi effettuati).

Inoltre sono stati effettuati 50 test rapidi sul personale in servizio nella giornata di oggi nei Distretti Sanitari e presso il Dipartimento di Salute Mentale. Non risultano positivi.

In totale dunque tra Asl e Ospedale Moscati di Avellino soltanto nella giornata di oggi si contano 9 operatori sanitari positivi su 464 esami veloci.