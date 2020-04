Gigione e Donatello cantano da casa contro il coronavirus Solidarietà ad Ariano: "Non mollate, siamo con voi, insieme ce la faremo"

Un infermiere che in lacrime abbraccia lo stivale, operatori sanitari in trincea, un arcobaleno su un balcone. Sono le immagini che scorrono tra le parole di Gigione e Donatello.

Un brano cantato rigorosamente in casa, sul divano, sullo stile di caro Papa. Una sorta di ringraziamento a quanti sono impegnati attivamente sul campo a combattere contro un nemico invisibile a partire da medici ed infermieri. Una melodia che ha l'intento di strappare un sorriso a tutti ed alleviare in qualche modo il dolore come solo Gigione e Donatello sanno fare.

"Stiamo seguendo costantemente le sorti di Ariano, è una città che portiamo da sempre nel cuore. Un popolo straordinario che ci ha regalato tantissime soddisfazioni. Abbiamo tantissimi amici a cui vogliamo un mondo di bene, a partire da Michele Dotolo, un nostro fratello. Anche noi vogliamo fare la nostra parte associandoci alla grande ondata di solidarietà messa in campo dalla Cooperativa Artour e dalla Caritas. Siamo con voi. Faremo da cassa da risonanza a questa iniziativa.

Viviamo col fiato sospeso per le notizie che apprendiamo in Tv ogni giorno a causa di questo maledetto virus che avanza sempre di più. Ma con forza e coraggio, vinceremo, restando a casa, tutti insieme ce la faremo."