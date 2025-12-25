Il suggestivo borgo di Montaperto e il fascino del presepe vivente Un’esperienza emozionante che unisce tradizione, fede e spettacolo

Dal 27 al 29 dicembre 2025, come ormai da consuetudine, il suggestivo borgo di Montaperto, frazione di Montemiletto, si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle in occasione della quinta edizione del Presepe Vivente.

Un’esperienza emozionante che unisce tradizione, fede e spettacolo, proiettando i visitatori in un viaggio senza tempo nella magica atmosfera della Natività.

In queste tre serate, passeggiando tra i suggestivi vicoli dell’antico borgo, ogni scorcio prenderà vita, animandosi di figuranti che rappresentano scene di vita quotidiana e mestieri di un tempo, ma anche storie di cultura e soprattutto fede, offrendo ai visitatori un’esperienza totalmente immersiva, capace di rievocare gli antichi valori legati al popolo.

Tutto il percorso sarà accompagnato da degustazioni gastronomiche di prodotti tipici locali, come le ormai famose “mantoppole” di Montaperto, spettacoli musicali e teatrali per contribuire a creare un’atmosfera coinvolgente anche per i più piccoli.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Mons Militum Aps, con il patrocinio del Comune di Montemiletto e il prezioso contributo delle associazioni locali che, grazie a un forte spirito di collaborazione e senso di appartenenza, rendono questo evento sempre più suggestivo e autentico.

Antichi mestieri, scorci dello splendido borgo della frazione Montaperto, buona cucina e tanti figuranti riporteranno il visitatore all’anno 0.

Il Presepe Vivente di Montaperto si conferma, così, un’occasione unica per vivere la vera essenza del Natale nel cuore di un borgo antico, attraverso un evento che coniuga la valorizzazione del patrimonio locale e la riscoperta dei valori più importanti, all’interno della splendida cornice irpina.

L’intera comunità è invitata a partecipare. L’ingresso è libero e aperto a tutte le età. La presenza di cittadini, istituzioni e associazioni sarà motivo di grande valore per l’iniziativa. Sarà un momento speciale da vivere insieme per riscoprire il fascino delle tradizioni locali vivendo la magia del Natale.