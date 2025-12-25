In cammino per la pace: da Guardia Lombardi ad Andretta Una giornata tra fede, solidarietà e spirito di comunità

Si svolgerà domenica 28 dicembre, in occasione della Giornata Nazionale della Famiglia, il ‘Cammino per la Pace’, manifestazione di incontro gioioso all’aria aperta che vede la partecipazione di oltre 30 associazioni, cammini, proloco e istituzioni.

L’iniziativa è organizzata da D. Salvatore Sciannamea, in collaborazione con i promotori dei cammini attivi della Provincia di Avellino: ‘I Cammini di Amato’, ‘Il Cammino della Restanza’ ed il ‘Cammino di Guglielmo’ e in continuità con la prima edizione che si è svolta il 30 dicembre 2024.

Il percorso, di circa 11 km, è adatto a tutti ed attraverserà diverse stradine di campagna.

La partenza è fissata per le ore 8.30 dalla Chiesa di Santa Maria dei Manganelli, nella contrada ‘Manganelli’ di Guardia Lombardi, per arrivare dopo circa 3 ore al Santuario della Stella del Mattino, seguendo l’antica ‘Capostrada’, considerata da alcuni studiosi come una importante diramazione della Via Appia.

La marcia quest’anno verrà anche dedicata al ricordo della figura di Dario Bavaro, costruttore di pace, persona amata ed apprezzata da tutti, figura di riferimento nella vita culturale di Avellino e provincia, fondatore e presidente dell’Associazione Irpinia 7x, per anni direttore del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, tra gli ispiratori e primi camminatori del ‘Cammino di Guglielmo’.

Lo scopo è riaffermare il valore della solidarietà e del pacifico dissenso in un momento storico internazionalmente segnato da conflitti e tensioni, ponendo al centro del contesto la pace e la famiglia quali elementi trasversali e di collante per incontrarsi nello spirito dell’amicizia e della fratellanza.

Viviamo in un tempo in cui il mondo chiede pace ed è opportuno che ogni singola voce si faccia sentire più forte che mai. E la pace non deve essere solo un punto d’arrivo, ma un cammino da percorrere insieme, passo dopo passo, con i gesti e le parole. E questa marcia vuole essere un evento di partecipazione collettiva, un momento di riflessione che unisca famiglie, cittadini, istituzioni ed associazioni con dialogo, rispetto e solidarietà.

L’arrivo ad Andretta, previsto per le ore 12, sarà occasione di una piazza partecipata, aperta agli interventi liberi dei presenti.

Sarà presente D. Salvatore Sciannamea, Parroco di Andretta e co-ideatore del Cammino di Guglielmo; seguiranno i saluti del Sindaco di Andretta Michele Miele. Ognuno potrà prendere la parola e condividere il proprio punto di vista. L’invito è a portare striscioni, cartelli, bandiere: un gesto simbolico di rumore pacifico e speranza.

Seguirà una pausa, ospitati dalla comunità di Andretta con l’assaggio di prodotti locali ed alle ore 15.00 ci sarà la celebrazione della Messa per la pace. Al termine rientro alla Chiesa dei Manganelli accompagnati da automezzi messi gentilmente a disposizione dalle associazioni locali di Andretta.

All’iniziativa, patrocinata da FederCammini nazionale, hanno aderito:

Cammini di Amato, Cammino della Restanza, Cammino di Guglielmo, Touring Club Italiano CdT Paesi d’Irpinia, Associazione Info Irpinia, Associazione Irpinia 7x, Associazione Irpiniavventura, Comitato civico Fuori dalle pale, Associazione Io Dono – l’Irpinia per la vita, Club Alpino Italiano sez. Avellino, Associazione Pacello da Mercogliano, Associazione Sinergie Bisaccia, FIE Federazione Irpinia Trekking Avellino, Associazione Nazionale Pizza Lovers, Chiusano Bikers, Parrocchia Santa Maria Assunta – Andretta, Proloco Andretta, Misericordia di Andretta OdV, Comune di Andretta, Proloco Morra De Sanctis, Proloco Canosa di Puglia’, Proloco Sant’Andrea di Conza, Pro Loco Vallesaccarda, Associazione Andretta in Musica, Fratrers Gruppo Don Leone Andretta, Proloco Tufo.

Per le associazioni e i comuni che intendono aderire alla manifestazione, per partecipare o avere maggiori informazioni è possibile contattare l’organizzazione scrivendo a info@camminodiguglielmo.it.