Covid Avellino. In città ci sono 26 positivi e 140 quarantene Il sindaco: oggi la lista degli aventi diritto ai voucher per i buoni spesa

Coronavirus, 26 persone positive e 140 in quarantena ad Avellino. Il sindaco Gianluca Festa consegna i numeri dell’emergenza Covid-19 nel capoluogo irpino nella diretta dal suo profilo Facebook.

E intanto annuncia la sanificazione programmata delle zone ancora non oggetto di pulizia straordinaria.

“In piena intesa con l’Acs e Irpiniambiente, nei prossimi giorni il comune si provvederà a sanificare anche le gallerie e le zone più interne che non sono state ancora oggetto di questi interventi. Ma non solo. Festa ricorda il programma di digitalizzazione del rischio contagio, con una app che mapperà la popolazione e servirà a segnalare sintomi preoccupanti, che possano far sospettare il contagio.

I voucher spesa

“Mi confronto con gli enti preposti ogni giorno intanto stiamo lavorando da ore per ottenere la mappa completa delle persone che hanno diritto ai voucher per i buoni spesa. Risposte concrete per far fronte alla richiesta, al bisogno che avanza”, così il sindaco di Avellino Gianluca Festa su facebook in diretta da Palazzo di Città. "Siamo partiti con le 300 famiglie che aveva in carico la Caritas. Oggi abbiamo raggiunto quasi 500 persone che ne hanno diritto. Ma non consentiremo ai furbi di beneficiare del contributo. Ci saranno conseguenze serie per chi sarà beccato ad approfittare di questa opportunità che resta riservata a chi ne ha realmente bisogno”.

I test rapidi

“Partiamo dalla notizia più bella della settimana, i test rapidi. Anche i massimi esperti stanno concordando sulla giustezza di questa scelta. I test rapidi non sono i tamponi ma ci consentono di effettuare uno screening epidemiologico, di avere un orientamento generale sul da farsi. Bisogna stanare gli asintomatici e iniziare a curarli da casa. In tre giorni abbiamo effettuato 180 test ad Avellino. Proseguiremo anche con le cliniche private che ce l’hanno chiesto e poi insieme all’ordine dei medici riceveremo un numero di pazienti ai quali effettueremo dei test. Puntiamo a fare mille test entro domenica. Poi toccherà agli agenti della municipale che stanno garantendo il controllo del territorio, il rispetto delle regole giorno dopo giorno”.

La lista dei beneficiari del voucher

“Oggi uscirà la lista dei beneficiari ed è stata accuratamente controllata. Il governo Conte ci ha assegnato dei fondi e oggi è scaduto il termine per utilizzarli. La richiesta? Ci hanno risposto circa 1250 famiglie tra questi anche 48 non residenti che quindi non avevano diritto. Oggi uscirà l’elenco dei beneficiari”.

Le mascherine

Sulle mascherine, ormai merce rara e costosa sui mercati italiani, il sindaco assicura: ne vogliamo 55mila, del tipo lavabile, in tempi rapidi, ma i prezzi sono saliti alle stelle e ci stiamo lavorando”.