Combattiamo il virus sul territorio: Asl in campo Covid-19: Unità mobili a domicilio, la sfida parte da Ariano

Garantire assistenza a domicilio. Si parte dalla zona rossa di Ariano Irpino. Ma il progetto dell'Asl di Avellino interesserà tutta I'Irpinia. Quattro le unità mobili che verranno dislocate sul territorio a partire dalle aree interne.

A supporto del personale sanitario, ci sono i nuovi medici, tutti giovanissimi neolaureati, giunti in soccorso al Frangipane. Verranno garantite visite a domicilio a pazienti affetti da Covid-19 o che presentano sintomi riconducibili alla malattia, come pure a coloro che sono stati dimessi dalle strutture sanitarie.

"L'obiettivo - ha affermato il direttore generale dell'Asl Maria Morgante - è quello di fornire un'assistenza adeguata, nelle proprie abitazioni, queste al fine di ridurre il tasso di ospedalizzazione."

Il servizio muterà sul territorio in base all'andamento epidemiologico. Si andrà ad agire laddove verranno riscontrate maggiori criticità, in relazione ai focolai in atto. Nel caso di Ariano il servizio funzionerà dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Intervento pomeridiano, tre volte a settimana, martedì, giovedì e sabato.