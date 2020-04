Unità Mobili pronte: altri 17 medici per vincere il Covid Da domani via al servizio dell'Asl

Si è tenuta oggi la formazione del personale medico-sanitario che, da domani, verrà impegnato nel Progetto Unità Mobile, promosso dall'Asl di Avellino per andare incontro a tutte le persone bisognose di assistenza a domicilio durante l'emergenza coronavirus. Un progetto necessario per assistere le persone in isolamento, evitando inutili spostamenti.

Il Progetto Unità Mobile partirà da domani e vedrà impiegati ben 17 nuovi medici, reclutati dall'Asl di Avellino per contrastare l'emergenza Covid-19 attraverso quest'iniziativa.