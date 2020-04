Mascherine realizzate in convento: suore all'opera ad Ariano La bella iniziativa delle Suore dello Spirito Santo

Mascherine per la popolazione a partire dalle persone bisognose e per la Chiesa. A realizzarle in questa settimana santa sono le suore dello Spirito Santo, nella loro sede di via Mancini. Si sono attivate in pochissimo tempo e contano di poterne raealizzare tante.

Un'iniziativa spontanea, animana da tanta generosità, amore e semplicità come è nello spirito di queste sorelle, che ha commosso anche il Vescovo Sergio Melillo nel riceverle in episcopio.

Il primo dono partito dal cuore è stato rivolto alle sorelle gemelle dell'istituto San Francesco Saverio, ancora in lutto per la scomparsa di Suor Emilia e in attesa del ritorno a casa di Suor Gabriella ricoverata ad Avellino e in preghiera per un'altra giovane consorella, anche lei positiva ma fortunatamente non grave che ieri ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale Frangipane.

Serve elastico per continuare a produrre mascherine, qualche merceria arianese è disposta a fare una piccola donazione? Conoscendo il grande cuore di Ariano, siamo certi che anche questo aiuto arriverà.