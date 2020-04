Campo Genova, Festa parte con i drive-in test E sulla diffida della Morgante ribatte: "Curi maggiormente le cose dell'Asl"

Prosegue l’allestimento di campo Genova come centro operativo anti Covid-19. Sono iniziati oggi nelle postazioni mobili dell’Avis e in collaborazione con l’ordine dei Medici i drive-in test per stanare anche gli asintomatici. “Non c’è nessun rischio assembramento. In questi drive-in test la persona arriva, consegna la liberatoria e va a sottoporsi al test – chiarisce Festa. Puntiamo di arrivare a mille test entro il weekend”.

All’interno del camper, dotato di tutte le autorizzazioni, verrà prelevato il sangue, poi il test si effettua in un laboratorio che pure gode di autorizzazioni - prosegue il primo cittadino - Intanto, nel piazzale a ridosso dello stadio Partenio, sono arrivate anche le tende messe a disposizione dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco e per le quali il sindaco ha ringraziato il Sottosegretario agli interni Carlo Sibilia.

E alla Morgante che aveva diffidato i sindaci dall’intraprendere iniziative autonome sui test rapidi Festa risponde: E’ meglio che curi maggiormente quello che fa al suo interno invece di pensare agli altri che provano a tutelare la propria comunità”.