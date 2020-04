Suora 83enne guarisce dal Covid, l'applauso del Moscati Una storia che commuove

Dall'ospedale Moscati una storia a lieto fine nel pieno dell'emergenza Coronavirus. Ariano Irpino ha pagato un prezzo altissimo a questo nemico invisibile con tanti, troppi morti ma storie come quella che si è vissuta oggi ripagano, in parte, di tante sofferenze. Ha lasciato pochi minuti fa la Città Ospedaliera di Avellino una 83enne di Ariano, ricoverata nella struttura di Contrada Amoretta dal 17 marzo scorso nell’Unità Operativa di Medicina Interna perché affetta da Covid-19. La guarigione dell’anziana suora e il suo ritorno nella città del Tricolle sono stati festeggiati dal personale del “Moscati” con uno spontaneo applauso. Una storia che ha commosso tutti e che riconcilia con la vita in giorni vissuti in reparto e scanditi purtroppo da decessi e brutte notizie.