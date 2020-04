D'Agostino: "Cauto ottimismo, ma è presto per fare bilanci" Calo degli accessi in pronto soccorso e stabilizzazione netta dei casi positivi da Covid-19

"Forte calo degli accessi in pronto soccorso e stabilizzazione netta dei casi positivi da Covid-19 ad Ariano Irpino." Cauto ottimismo ma attenzione sempre altissima al Frangipane. A parlare è il responsabile del pronto soccorso Silvio D'Agostino.

"Le misure di prevenzione adottate finora, stanno dando i loro frutti. Ma è presto per fare bilanci. Mai come in questo momento, occorre non abbassare assolutamente la guardia. Il parlerei di situazione stazionaria."

Per tutte le emergenza no covid, è entrato in soccorso al Frangipane sin da subito e soprattutto in queste ultime settimane l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi.

"L'aumento dei decessi - afferma D'Agostino - è legato a situazioni pregresse. Non si tratta di una semplice influenza, lo sappiamo benissimo, ci sono purtroppo pazienti che essendo stati aggrediti in maniera seria, purtroppo hanno avuto complicazioni spesso irreversibili."