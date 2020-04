La Farnesina riporta a casa l'arianese Maurizio Pompeo Storia a lieto fine per lo scrittore rimasto bloccato in India insieme a moglie

L'arianese Maurizio Pompeo ce l'ha fatta. E' riuscito ad attirare l'attenzione della Farnesina e dell'amasciata per far giungere un aereo speciale in India.

Lo scrittore e appassionato di cultura e filosofia orientale era rimasto bloccato a Goa insieme ad altre coppie italiane. Ora sono tutti in quarantema fiduciaria. Aveva lanciato un accorato appello anche al ministro degli esteri Luigi Di Maio affinché potesse aiutarlo a ritornare presto in patria. Prigioniero insieme alla moglie che necessitava di cure in uno stato dell’India occidentale lungo il Mar Arabico.

Un viaggio il suo non di certo da sprovveduto, ma uno spirito libero da sempre, un viaggiatore, trascendologo e scrittore. Nei suoi tanti viaggi nel mondo, non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi rinchiuso, senza soldi, medicine e assistenza sanitaria.

Ma ora dopo giorni di trepidante attesa l'incubo finalmente è finito. E sulla sua citroen due cavalli un messaggio e un titolo da lieto fine: "Arianese liberato in India, adesso tocca ad Ariano tornare libera."