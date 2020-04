Festa: "Da oggi bonus spesa per 1052 famiglie" E il sindaco annuncia anche la sanificazione delle periferie

Il sindaco Gianluca Festa ha chiuso la giornata di ieri comunicando le ultime iniziative intraprese dal Comune contro l'emergenza Coronavirus. “Abbiamo concluso le istruttorie delle istanze dei cittadini per ricevere il bonus alimentare. Saranno 1052 le famiglie di Avellino che avranno diritto a ricevere il contributo. Un aiuto concreto per chi ne ha bisogno. Un’azione non risolutiva ma certamente preziosa nei confronti di chi maggiormente sta pagando il peso di questa crisi. Inoltre abbiamo avviato i drive-in test a Campo Genova raggiungendo quota 252. Siamo stati il primo capoluogo ad aver applicato questa strategia non per rincorrere il virus ma per anticiparlo. Sono soddisfatto dei risultati conseguiti sino ad ora, nei prossimi giorni presenterò i primi risultati dell’indagine epidemiologica. Infine oggi parte la sanificazione anche nelle periferie. Andiamo punto per punto in tutte le periferie a effettuare questa importante operazione cosi come ci avete richiesto perchè siamo sempre attenti alle vostre istanze”.