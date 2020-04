Covid-19, muore 79enne di Ariano al Moscati Il quadro complessivo dello screening dell'Asl: nessun contagio ieri ma nuovo decesso

Ancora un decesso a causa del Coronavirus in Irpinia. Si tratta di un 79enne di Ariano Irpino, che è morto all'ospedale San Giuseppe Moscati poche ore fa. L'uomo era ricoverato da giorni nell'ospedale di Avellino e il tampone aveva confermato che era positivo al Covid. La salma del 79enne, dopo la benedizione, verrà cremata e l'urna contenenti le ceneri giungerà nella giornata di domani nel cimitero arianese. Quello di questa mattina è l'ennesimo decesso, la vittima arianese numero 16 del virus. Una strage quella degli anziani sul Tricolle, che resta il comune che ha pagato il prezzo più alto in questa guerra al Virus. Dopo qualche ora di calma apparente, e la notizia dello zero contagi di ieri, stamane l'ennesimo lutto colpisce la comunità arianese, nel comune blindato dal Governatore De Luca.

Ieri intanto nessun contagio accertato. Lo hanno confermato i tamponi effettuati tra Moscati e Istituto Zooprofilattico di Portici. Una buona notizia per i sanitari e residenti del Tricolle, comune focolaio del contagio. Al Frangipane intanto il quadro complessivo dei ricoveri è di 2 pazienti positivi in Terapia Intensiva, 47 in Medicina Covid di cui 45 positivi, 1 negativo e 1 sospetto. Nella giornata di ieri c'è stato anche il trasferimento di un paziente dalle Terapia Intensiva alla Medicina. Dal canto suo il direttore del pronto soccorso dell'ospedale arianese D'Agostino parla di cauto ottimismo. "Le misure di prevenzione adottate finora, stanno dando i loro frutti. Ma è presto per fare bilanci. Mai come in questo momento, occorre non abbassare assolutamente la guardia. Il parlerei di situazione stazionaria."

Per tutte le emergenza no covid, è entrato in soccorso al Frangipane sin da subito e soprattutto in queste ultime settimane l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. "L'aumento dei decessi - afferma D'Agostino - è legato a situazioni pregresse a quadri clinici complessi e gravi. Le prossime settimane saranno quelle decisive".