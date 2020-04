Aiello, consegnate le mascherine e primi aiuti alle famiglie" La soddisfazione del vicesindaco Gaeta e del primo cittadino Urciuoli

Sebastiano Gaeta, vicesindaco del Comune di Aiello del Sabato, è molto soddisfatto del lavoro effettuato in questa fase emergenziale nel contrasto alla pandemia: “Finalmente abbiamo finito di consegnare le mascherine a tutte le famiglie di Aiello avvalendoci della grande disponibilità e dell'nstancabile dedizione dei ragazzi e delle ragazze della Protezione Civile. Speriamo che questa iniziativa possa essere di aiuto a tutti gli aiellesi nel loro vivere quotidiano. Da qualche giorno, inoltre, stiamo provvedendo a supportare le famiglie più in difficoltà. Questo è stato possibile grazie alle prime donazioni per la spesa solidale. Grazie per la partecipazione a questa iniziativa. Il grande cuore degli aiellesi si è confermato anche in questa occasione”.