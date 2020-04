Festa a sorpresa nel reparto Covid, auguri Tiziano Al Moscati medici e infermieri festeggiano il giovane arianese ricoverato a Medicina Interna

Ha compiuto 37 anni uno dei pazienti ricoverati presso il reparto di Medicina Interna dell'Ospedale Moscati di Avellino. Si chiama Tiziano, è di Ariano Irpino, il comune che maggiormente sta pagando in provincia il prezzo di questa emergenza sanitaria. Per lui infermieri e medici del reparto hanno voluto organizzare un piccolo momento di festa con la torta, le candeline da spegnere, canzoni e applausi, tutti "stretti" intorno al giovane paziente affinché anche Tiziano ricevesse in questo giorno il calore e gli auguri a cui tutti dovrebbero aver diritto nel giorno del proprio compleanno, anche se si è in un letto di ospedale. Dalle immagini è chiara la sorpresa e anche la commozione del giovane arianese letteralmente sopraffatto dalla sorpresa. Un gesto che testimonia l'importanza di "restare umani" anche nelle difficoltà, un modo per non lasciare soli i pazienti dell'ospedale avellinese dove in questi giorni centinaia di infermieri e medici stanno lavorando per garantire assistenza a tutti nonostante i rischi e le grandi difficoltà legate all'epidemia da coronavirus. In questa battaglia non si vuole lasciare indietro nessuno, non solo sul fronte clinico ma anche su quello umano.

E allora ci uniamo tutti al coro delle infermiere del Moscati e insieme vogliamo augurare a Tiziano un felice compleanno!