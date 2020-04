Covid. Test rapidi ad Avellino: scoperti 4 positivi Le analisi portate avanti da Comune e Ordine dei Medici

Sono 4 le persone risultate positive ai test rapidi effettuati dal Comune di Avellino, grazie alle professionalità garantite dall’ordine dei medici irpino. Duecento i kit rapidi utilizzati nel centro di analisi, sede provvisoria di via Zoccolari. Ma si punta a ottenere il completamento degli esempi per altre 800 persone entro domenica.

“Sono soddisfatto di questi numeri che, a dire il vero, ci aspettavamo più elevanti - così il dottore Sellitto presidente dell’ordine di categoria, commenta i primi risultati -“. Il test rapido è stato effettuato sui 35 medici di famiglia presenti nel capoluogo e su tutti i lavoratori delle Rsa di Avellino. Una prima scrematura per stanare eventuali possibili positivi.

“Le 4 persone risultate possibili positive al Covid sono state segnalate all’asl per essere sottoposte a tampone - spiega Sellitto -. Poi procederemo con altre categorie da sottoporre a test: come chi lavora negli esercizi commerciali che sono rimasti aperti, i poliziotti municipali tutte quelle categorie impegnate direttamente in mansioni, necessarie, e comunque di contatto diretto con il pubblico. Poi procederemo con l’esecuzione dei test su quelle persone che ci saranno indicate direttamente dai medici di famiglia”.

Insomma, test su quelle persone che presentano sintomi compatibili con un eventuale contagio da coronavirus.

“Credo sia venuto il momento di dire basta alle polemiche - spiega il presidente Sellitto -. Credo che quanto stiamo facendo ad Avellino sia un lavoro straordinario che, parallelamente al lavoro di Asl e ospedali, consente di stanare nuovi rischi per la comunità. Solo prevenendo il contagio si possono ottenere risultati efficaci per la popolazione.

A breve e in sinergia con l’Avis demoralizzeremo la soministrazione dei kit a campo Genova. Un ulteriore passaggio per rendere efficace la strategia della prevenzione del contagio”.