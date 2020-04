Grottaminarda: raccolta fondi per il Frangipane In campo l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Cobino

L'amministrazione comunale di Grottaminarda comunica che fatto salvo quanto raccolto fino al giorno 10 aprile 2020, a partire dal giorno 11 aprile 2020 le donazioni sul conto corrente dedicato all'emergenza Covid19 (ex art.66 DPCM n.18/2020) saranno finalizzate all'acquisto di un ventilatore o di altre strumentazioni utili all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino e/o all'emergenza territoriale come comunicato ai vertici dell'Asl di Avellino nell'ottica della proficua collaborazione che ci accomuna in questo momento delicato e dell'interesse comune per tutto il comprensorio.

"Si invitano, pertanto, tutti a donare anche piccole somme per questa nobile causa e a farlo presto per poter contribuire velocemente alle esigenze del nostro sistema sanitario impegnato in prima linea a fronteggiare la continua ascesa dei contagi.

Il Conto corrente così come previsto dall’art. 66 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” è intestato a: Comune di Grottaminarda Protezione Civile Emergenza Covid19 Iban: it63f0855375730003000358088 - Codice Bic: ccrtit2tflu - Causale: donazione per emergenza covid19 ex art.66 DPCM n.18/2020

Si ringraziano quanti hanno già donato e quanti vorranno farlo da oggi in poi per questa ulteriore, importante, esigenza."