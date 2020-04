Minerva non sei solo, nuovi aiuti: visiere da Enzo Vitale Settimana santa di donazioni all'interno della struttura di via Serra

"In questo momento di estrema difficoltà sentiamo di esprimervi tutta la nostra sincera solidarietà, attraverso piccola donazione, augurandoci che questa terribile situazione si risolva al più presto."

E' il messaggio di affetto rivolto a tutto il personale del Minerva da Enzo Vitale, Kenzo Lab di Mirabella Eclano.

Un pacco fatto recapitare nel pomeriggio all'interno della struttura di via Serra che è stato ben gradito: "Per noi non è affatto un piccolo gesto, ma una donazione importante, sono dispositivi che ci permettono di lavorare sempre meglio e in sicurezza."

Dalla direzione sanitaria e dall'amministrazione del centro, un grazie ad Enzo Vitale per questa donazione. Si tratta dell'ennesimo gesto di solidarietà verso la residenza sanitaria per anziani, che dopo il dramma dei giorni scorsi, seppur a fatica sta cercando di rialzarsi, anche grazie al sostegno di tante persone come Enzo, che continuano ad esprimere vicinanza e solidarietà.