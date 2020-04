Trova soldi e li dà ai carabinieri: erano pensione di anziano Lieto fine a Chiusano grazie all'onesta' di un consigliere che aveva trovato il borsello

Hanno trovato in via Carducci, a Chiusano, un borsello pieno di soldi e hanno deciso di consegnarlo ai carabinieri, nella speranza che il proprietario potesse rientrarne in possesso. E così e' stato. Grazie ai militari un anziano signore ha recuperato la sua pensione, smarrita nel tornare a casa. Il sindaco Carmine De Angelis ha deciso di avvisare la cittadinanza. Il tam tam, di famiglia in famiglia, ha consentito all'anziano proprietario di ritrovare la sua pensione, prelevata tra mille disagi e restrizioni per le ordinanze anti-covid.

"Un gesto di straordinaria onesta' - commenta De Angelis -, che commuove in questi giorni difficili per l'emergenza Coronavirus.

Il soldi sono stati riitrovati dalla famiglia del nostro consigliere delegato un portafoglio con una cospicua somma. Avvertiti i carabinieri sono riusciti ad individuare la persona che ha ringraziato, emozionata, per il grande gesto di onestà della famiglia Rizzo. Voglio ringraziare il maresciallo Lancio e per l'impegno profuso e Rizzo Francesco e la sua bellissima famiglia per l'onestà dimostrata, a nome di tutta la comunità ".