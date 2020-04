"Un ragazzo in cammino se cade saprà rialzarsi: Forza Roby" Don Renato Pucci: "Ce la faremo e vi aspetto tutti a Ostia insieme a Roberto"

Situazione stabile sul fronte dei contagi, per il secondo giorno consecutivo nessun dato da aggiungere ai 134 casi positivi. Mentre sono saliti a 16 invece i decessi con la morte del 79enne nell'unità di pneumologia del Moscati di Avellino.

Ma le buone notizie si susseguono. Ieri sera il ritorno a casa di suor Gabriella, 83 anni, la piccola Madre Teresa qualcuno l’ha definita per la sua dolcezza, dopo essere stata dimessa, perché guarita dal covid-19 al Moscati di Avellino. Poi il compleanno di Tiziano, con tanto di torta e candelina in un clima di festa organizzata a sorpresa dai suoi angeli del soccorso.

In via di uscita dalla città ospedaliera anche altri pazienti arianesi che migliorano giorno dopo giorno, tra cui Roberto Cardinale. Dopo giorni difficilissimi e di grande apprensione il contatto telefonico con familiari ed amici e una video chiamata con sua moglie. Aggiornamenti continui, grande solidarietà e affetto da parte dei tifosi dell'Avellino e sul gruppo Ragazzi in Cammino, capitanato da don Renato Pucci che non ha mai smesso di pregare sin dal primo giorno per lui: "Sei un ragazzo in cammino e quando si cammina si può anche scivolare, ma poi bisogna rialzarsi, forza, ce la farai. Alla fine di tutto, vi aspetto ad Ostia, con le vostre famiglie. Sarebbe bello, una giornata tutti insieme. Che Dio vi benedica e sostenga Roberto, Giusy e la piccolina."

Una famiglia esemplare che sta vivendo con grande compostezza e silenzio questo delicato momento. La speranza è questo incubo possa finire al più presto.

Forte calo degli accessi in pronto soccorso e stabilizzazione netta dei casi positivi. Cauto ottimismo ma attenzione sempre altissima ad Ariano Irpino alla luce di questi ultimi dati. Le misure di prevenzione adottate finora, stanno dando i loro frutti. Occorre non abbassare assolutamente la guardia. E intanto non si arresta l’onda della solidarietà. Il consiglio direttivo e i soci dell’associazione ricreativa San Michele Arcangelo di contrada Turco hanno affidato al parroco don Costantino Pratola e ad un componente del gruppo Gerardo Comanzo un pacco di mascherine per il personale sanitario del Frangipane.