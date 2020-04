Poste ferme, Adiconsum: Per anziani soli ci sono i carabinieri Resta gravissima la situazione ad Ariano Irpino, con un solo ufficio attivo nel Rione Martiri

Caso poste, la sede centrale Calvario non riaprirà prima del 15 aprile. Solo allora termineranno i lavori di messa in sicurezza della struttura. Il commissario prefettizio Silvana D'agostino ha inviato una dettagliata lettera alla direzione centrale per rappresentare il grave disagio che sta vivendo in questi giorni la comunità di Ariano Irpino. E' di ieri inoltre la sollecitazione del deputato Generoso Maraia all'amministratore delegato nazionale di poste italiane Matteo Del Fante.

Adiconsum, come sempre super attiva soprattutto in queste gravi situazioni di emergenza ricorda che vi è una convenzione sottoscritta da poste italiane e dai carabinieri in occasione dell’emergenza da Covid-19 per ridurre gli spostamenti delle persone più fragili e anche per metterli al riparo da possibili truffe e raggiri.

Il servizio è rivolto a pensionati di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono la pensione in contanti. Consiste nel far recapitare gratuitamente al pensionato la somma in contanti della pensione presso il proprio domicilio dai carabinieri. Il pensionato deve richiedere il servizio chiamando il numero verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o chiamare la più vicina stazione dei carabinieri per richiedere maggiori informazioni. Per usufruire del servizio è infatti necessario che il pensionato rilasci una delega scritta ai carabinieri. Non ne possono usufruire coloro che: hanno già elevato altri per la riscossione, hanno un libretto o un conto postale, vivono con dei familiari in casa o questi dimorino comunque nelle vicinanze dell’abitazione. Il servizio verrà erogato per tutta l’emergenza Coronavirus.