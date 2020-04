Supporto psicologico, centinaia di chiamate ai numeri Asl Tre sportelli aperti in irpinia, il dott Bianco spiega come accedere

L'Asl si Avellino ha attivato un Centro di Ascolto psicologico con tre sedi in Irpinia. Dal 30 marzo è attivo lo sportello di Sant'angelo dei Lombardi al numero 0827 277319 , ad Atripalda 0825293221/24 e a Monteforte 0825754922. Sono aperti da lunedi al sabato e rispondono alle domande della popolazione.

"Durante la prima settimana abbiamo avuto 196 chiamate - spiega il dottor Pietro Bianco direttore del dipartimento di Salute mentale dell'asl di Avellino - A telefonare sono soprattutto pazienti o ex pazienti con distrubi d'ansia e depressivi. Non hanno chiamato invece i pazienti con patologie gravi o persistenti. Le domande che ci rivolgono sono quasi sempre le stesse: quando finisce questa emergenza, se la nostra vita cambierà dopo, se cambierà totalmente o parzialmente, e come gestire questa fase di quarantena che per molti si sta rivelando problematica. I livelli del servizio di ascolto sono sempre due: uno informativo e l'altro di tipo supportivo con consigli pratici su come aiutarsi in questa difficile fase della nostrra esistenza".