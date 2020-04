Fidapa Grottaminarda: l'Irpinia chiama e noi ci siamo Raccolta fondi per l'acquisto di dispositivi di sicurezza da donare agli operatori sanitari

La Fidapa Bpw Italy sezione Grottaminarda ha effettuato una donazione per l'iniziativa “L'Irpinia chiamò”, una campagna di raccolta fondi promossa dal Rotary Avellino Est Centenario, dal Rotaract Avellino Est e dal Rotary Community Corps Avellino Est per l’acquisto di dispositivi di sicurezza da donare agli operatori sanitari del territorio Irpino.

«In questo difficile momento storico di emergenza sanitaria – afferma il Presidente Virginia Pascucci – non poteva mancare il contributo della Fidapa di Grottaminarda, nello spirito di solidarietà che ci contraddistingue, nei valori di vicinanza umana e nella filosofia di fare rete con le altre associazioni del territorio per raggiungere obiettivi efficaci per la società. Così come affermato dal Rotary: “La voce forte e fiera dell’Irpinia urla a tutti noi la sua richiesta di aiuto”, e noi abbiamo il dovere di rispondere, di contribuire a sostenere la nostra Sanità chiamata ad una prova fuori da normale e soprattutto i nostri medici, infermieri, operatori socio sanitari, veri eroi di questa terribile quanto inimmaginabile pandemia.

Chi può doni è il nostro appello. La Fidapa di Grottaminarda c'è». Conto Corrente dedicato: Rotary Avellino Est Centenario per “L'Irpinia chiamò” Iban: IT 52 M 01030 75650 000000264355